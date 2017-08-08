مصر.. شركات الحديد ترفع الأسعار 2%

رفعت بعض شركات الحديد أسعار منتجاتها بنحو 2% عما كانت عليه في يوليو الماضي، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو 11 ألفا و300 جنيه للمستهلك.

وأكدت غرفة الصناعات المعدنية أن السوق المحلية تفاجأت بارتفاع أسعار المادة الخام "البليت" عالمياً، حيث بلغ سعرها 500 دولار للطن، بعد فترة من الثبات عند مستوى يتراوح بين 400 و450 دولاراً للطن. كما توقعت أن تسجل أسعار حديد التسليح ارتفاعات جديدة محلياً في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت غرفة الصناعات المعدنية أن تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً، لا ترتبط بالقرارات التي تتخذها وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية ضد واردات الحديد من الخارج.