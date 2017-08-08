"كيان" تحصل على قرض إسلامي بـ 1.2 مليار دولار

وقعت شركة "كيان للبتروكيماويات" اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع "البنك الأهلي التجاري"، بضمان ودعم من "سابك"، وذلك بقيمة مليار و200 مليون دولار.

وستستخدم الشركة القرض لإعادة تمويل قرض سابق من "الأهلي التجاري"، قيمته 4.5 مليار ريال ويُستحق في أغسطس الجاري.



كما ستحصل الشركة على تسهيل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل مشروعي زيادة الطاقة الإنتاجية للإيثيلين، ومشروع أوكسيد الإيثيلين النقي، وذلك بحسب التزام الشركة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.



ويبلغ أجل اتفاقية التسهيلات خمس سنوات تنتهي في 2022.