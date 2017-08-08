%25 تراجع أرباح أسواق المزرعة الفصلية لـ20 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسواق المزرعة 25.13% إلى 20.346 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، مقابل 27.174 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 22.527 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض 9.68%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع إيرادات الربع الحالي بمبلغ 8.4 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات بمبلغ 2.4 مليون ريال، وذلك بسبب افتتاح عدد 10 فروع لأسواق المزرعة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وبلغت قيمة الأرباح التشيغيلة في الربع الثاني نحو 24.363 مليون ريال، مقابل 30.009 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 18.8%.

أما صافي الأرباح خلال الـ6 أشهر الأول من 2017، فبلغت قيمتها 42.87 مليون ريال مقابل 52.62 مليون ريال، في النصف الأول من 2016، بتراجع 18.53%.