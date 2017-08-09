"أرابتك"تتحول للربحية وتسجل 40 مليون درهم بالربع الثاني

تحولت شركة "أرابتك" للربحية في الربع الثاني من العام لتسجل أرباحا قدرها 40 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 186 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وجاءت أرباح الشركة أعلى من التوقعات البالغة 23 مليون درهم.

وكذلك حققت الشركة أرباحا قدرها 57 مليون درهم خلال النصف الأول من العام مقابل، خسائر قدرها 233 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2016.

وقالت الشركة إن الإنجاز الأهم الذي قامت بتحقيقه خلال الفترة هو الانتهاء من عملية إعادة هيكلة رأس المال في شهر يونيو، إضافة إلى الفوز بعقود مشاريع جديدة، من بينها مشروع تطوير ميناء خور دبي وجناح دولة الإمارات في إكسبو 2020.