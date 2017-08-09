VANTIV تستحوذ على WORLDPAY مقابل 12 مليار دولار

استحوذت شركة VANTIV الأميركية المتخصصة في عمليات الدفع ببطاقات الائتمان، على شركة WORLDPAY أكبر شركة لخدمات الدفع في بريطانيا بصفقة تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

وبموجب الصفقة سيحصل مساهمو VANTIV على 57% من الكيان المندمج، في حين سيحصل مساهمو WORLDPAY على النسبة المتبقية.

وتقدر القيمة السوقية للكيان الجديد بنحو 29 مليار دولار، وستصل معاملاته إلى نحو تريليون و500 مليار دولار سنوياً.



واستغرق الاتفاق، الذي أعلن للمرة الأولى في الخامس من يوليو، أسابيع من المفاوضات، وجرى تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض رسمية مرتين، حيث كانت هناك مفاوضات بين الشركتين بشأن موقع الشركة المدمجة وسبل حماية الوظائف في بريطانيا.



وستكون الشركة المدمجة شركة مدفوعات عالمية رائدة، إذ ستعالج مدفوعات تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، وتسوي 40 مليار معاملة بأكثر من 300 طريقة مختلفة للدفع في 146 دولة و بـ126 عملة، لتتجاوز إيراداتها الصافية المجمعة 3.2 مليار دولار.