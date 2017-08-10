إلى المصريين.. ترقبوا رفع أسعار خدمات الاتصالات!

يبحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إعادة تسعير خدمات القطاع، في ضوء شكوى الشركات من زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز مصطفى عبد الواحد، إن هناك مناقشات حول ضريبة الإنترنت الأرضي التي سيتم تفعيلها في سبتمبر المقبل، وكذلك إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضي، ورفع الحد الأدنى بسرعات الإنترنت إلى أربعة ميغابت/ث.

من ناحية أخرى، تبدأ شركات المحمول تقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين خلال الشهر الحالي بعد حصولها على الترددات والانتهاء من تجارب التشغيل.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركي المحمول في مصر بلغ 100 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي.