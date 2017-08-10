تراجع أرباح إسمنت العربية الفصلية 75% لـ36 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الإسمنت العربية بنسبة 75% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل حوالي 36 مليون ريال.

كذلك تراجعت أرباح الشركة بـ36% في النصف الأول من العام، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل 136 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى انخفاض كميات وأسعار المبيعات.

من جهه أخرى أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريال واحد للسهم على المساهمين، وبإجمالي مئة مليون ريال، وهو ما يمثل نصف التوزيعات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.