"طاقة" تحقق أرباحاً فصلية بـ35 مليون درهم

حققت شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" أرباحا فصلية للربع الثاني على التوالي، حيث حققت أرباحا قدرها 35 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 588 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة 112 مليون درهم في النصف الأول من العام، مقابل خسائر بقيمة 1.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي .

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى الارتفاع النسبي لأسعار النفط، إضافة إلى انخفاض التكاليف نتيجة استكمال برنامج إعادة الهيكلة للشركة الذي استمر لمدة عامين.

وحققت الشركة مكاسب غير متكررة قيمتها 86 مليون درهم خلال الفترة نتيجة بيع شركة تابعة لها في الهند.