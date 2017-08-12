"سناب شات".. قصة خسارة و"تميّز" وتسابق للاستحواذ

رغم إعلانه عن خسائر فادحة في الربع الثاني من العام الجاري، يظل تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي أحد أكثر التطبيقات ابتكارية وطلبا للاستحواذ من الكيانات العلاقة في عالم التقنية، ما يفتح على التطبيق ومؤسسه أبواب معارك كبرى.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، نشرت شركة سناب شات الأميركية نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت خسائر تفوق 443 مليون دولار بنسبة 282%، خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل وحتى يونيو الماضي.

وذلك في مقابل خسائر بلغت 115.89 مليون دولار بالفترة المماثلة من عام 2016، وأوضحت الشركة في بيانها المالي أنها حققت إيرادات مالية تبلغ 181.67 مليون دولار، وهو مستوى رغم أنه يمثل صعودا بنحو 153% عن الفترة الموازية من 2016، والتي كانت فيها الإيرادات تبلغ 71.79 مليون دولار، فإنه جاء أقل كثيرا من التوقعات وتقديرات المحللين، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وسجلت شركة سناب شات خسائر للسهم، باستثناء البنود غير المكررة، بلغ 0.16 دولار للسهم خلال الربع الثاني. وصعد نصيب السهم من الخسائر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لمستوى 0.36 دولار للسهم، مقابل خسائر بقيمة 0.14 دولار للسهم خلال فترة المقارنة بعام 2016.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق خلال الربع الثاني بنسبة 21%، أما عن المستخدمين النشطاء، فقد نما التطبيق بنحو 4% مقارنة بالربع السابق عبر 7.3 مليون مستخدم نشط جديد، ليصل عدد مستخدمي التطبيق النشطين يوميا إلى 173 مليونا. ولكن هذه المعدلات بدورها تبقى أقل من التوقعات التي أشار إليها الخبراء قبل نشر النتائج.

لكن تلك النتائج السلبية لشركة سناب شات لا تعني أبدا أنها شركة غير مرغوبة، بل العكس هو الصحيح تماما، إذ يتنافس عمالقة التقنية على التطبيق، لكن مؤسسه يبدو غير مبال بذلك حتى الآن.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى وجود شائعات حول مساعٍ بذلتها شركة ألفا بيت مالكة محرك البحث العملاق "غوغل"، للاستحواذ على سناب شات خلال العام الماضي، وذلك مقابل تكهنات تراوحت بين 4 مليارات و30 مليار دولار.

كما تداولت مصادر أميركية أيضا أن فيسبوك، المالكة لتطبيقات واتس آب و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وكلها تطبيقات منافسة بشكل مباشر لـ"سناب شات"، عرضت أيضا شراء التطبيق في وقت سابق مقابل 3 مليارات دولار، إلا أن هذا الطلب رفض.

وبحسب ما يثار في أوساط التقنية، فإن إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لـ"سناب شات"، يبدو غير مهتم بنقل ملكية شركته، سواء لـ"غوغل" أو أي شركة أخرى حتى وإن كانت شركته تتعرض لخسائر.

ومن الجدير بالذكر أن إيفان شبيغل، أحد مؤسسي سناب شات، يعد أصغر مدير عام لشركة مدرجة في العالم بعمر 27 عاماً فقط، لكن الأكثر أهمية أنه احتل المركز 441 في قائمة فوربس الأخيرة لأثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أنه في غنى عن تحقيق مكاسب من شركته، أو أنه متضرر من خسائرها.