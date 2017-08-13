أرامكو: لا قرار بعد بشأن السوق الأجنبية لإدراج أسهمنا

أكدت شركة "أرامكو" أن جميع الخيارات قيد الدراسة في ما يتعلق بطرح الشركة المرتقب، وإن القرار لم يُتخذ بعد في شأن اختيار السوق الأجنبي لإدراج أسهمها.

يأتي ذلك تعليقاً على أنباء نقلتها وكالة رويترز عن تفضيل إدراج "أرامكو" في بورصة نيويورك.



وتتنافس البورصات العالمية للفوز بجزء من الطرح كونه سيعزز أحجام التداولات في البورصات الذي سيتم الإدراج فيها، كما قد يساعد البورصات على الفوز بإدراجات خليجية أخرى.

يشار إلى أن "أرامكو" تسعى لطرح 5% من حصتها العام المقبل، علما أن هذه الخطوة تعد إحدى ركائز رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل في السعودية.