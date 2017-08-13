ارتفاع خسائر "ميدغلف للتأمين" الفصلية لـ 417 مليون ريال

تكبدت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني خسائر إضافية في الربع الثاني، قبل الزكاة، إلى 417.3 مليون ريال مقارنة بخسائر 19.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، ارتفعت خسائر "ميدغلف للتأمين" إلى 510.2 مليون ريال مقارنة بخسائر 4.4 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 60.5%.

كما قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 358 مليون ريال سعودي و يتضمن التالي: 142 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة، 126 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين و 90 مليون ريال سعودي زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي. يعود سبب انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 54.8% وانخفاض الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.