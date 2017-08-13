لازوردي.. المورد الحصري بالأسواق الحرة بمطارات السعودية

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع الشركة العالمية لإدارة معارض التجزئة بالأسواق الحرة لجميع المطارات الدولية السعودية في أنحاء المملكة، الشركة "السعودية الفرنسية" لتشغيل وإدارة الأسواق الحرة. وسيتم تجديد هذا الاتفاقية سنويا.

بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت لازوردي هي المورد الحصري للمجوهرات الذهبية والألماس والمجوهرات ذات الأحجار الكريمة والمورد غير الحصري لإكسسوارات الرجال في الخمس محطات الدولية لمطارات المملكة بمدن الرياض وجدة والدمام.

حيث سيتم تخصيص مساحة تقريبية 25 مترا مربعا لشركة لازوردي شاملة التجهيزات المتخصصة لعرض وبيع المجوهرات بجميع المحطات الدولية بجميع المطارات.

وتوفر هذه الاتفاقية مصادر جديدة ومتنوعة لإيرادات مجموعة لازوردي من خلال توسيع عمليات البيع لقطاع التجزئة واستهداف شريحة جديدة من المستهلكين.

وتتوقع شركة لازوردي التشغيل التجاري الكامل لمعارضها بالمحطات الدولية الخمسة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بنهاية الربع الثالث من عام 2017، بإجمالي استثمار قدره 15 مليون ريال سعودي يتألف من رأس المال العامل لمنتجات والمجوهرات الجاهزة واكسسوارات لازوردي للرجال بشكل أساسي.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي ابتداء من الربع الرابع من عام 2017، بما يوفر إيرادات تشغيلية سنوية إضافية تعادل 10% من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية للشركة تقريباً.