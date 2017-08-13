"الطيّار" تعلن توزيع أرباح نقدية بـ5% عن النصف الأول

أعلنت مجموعة "الطيار" للسفر الموافقة على إيداع الأرباح النقدية (الدفعة الأولى) من الأرباح المبقاة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بواقع 0.5 ريال لكل سهم مصدر بما مجموعه 104.825.000 ريال.

جاء هذا الإعلان، عقب إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 03/05/2017 بخصوص توزيع أرباح نقدية نصف سنوية من الأرباح المبقاة بنسبة 5% (10% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بواقع 0.5 ريال نصف سنوي لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 1 ريال لكامل السنة.

ويتم البدء في توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 02/12/1438هـ الموافق 24/08/2017 (حسب تقويم أم القرى) عن طريق تحويلها آلياً في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية، وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني.