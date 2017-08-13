24 أغسطس.. موعد انعقاد مزاد بيع أسهم خزينة "زين"

أغلق سهم مجموعة زين نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4% بحجم سيولة بلغ 9.6 مليون دينار، وهو الأعلى في السوق خلال الجلسة، حيث شكل نحو 50% من سيولة السوق البالغة 19.4 مليون دينار.

وجاء ذلك، بعد أن أعلنت المجموعة عن توصلها إلى صفقة مع شركة عمانتل لشراء أسهم الخزينة في "زين" بحصة تقارب 10% بسعر 600 فلس للسهم ليصبح إجمالي الصفقة 255 مليون دينار أو نحو 850 مليون دولار تقريبا.

وأعلنت البورصة في بيان لاحق أنه تم تحديد تاريخ 24 أغسطس الجاري كموعد لانعقاد مزاد بيع أسهم خزينة زين.

وستسجل المجموعة خسارة دفترية تقارب 313 مليون دينار في حقوق مساهميها، لكن تسوية هذه الخسارة ستتم عبر بند الأرباح المرحلة وذلك حسب ما ينص عليه قانون هيئة اسواق المال. وتبلغ الارباح المرحلة في "زين" 475 مليون دينار تقريبا.

ويأتي ذلك في وقت تتحضر فيه السوق العمانية للكشف عن قائمة مختصرة للمتقدمين المؤهلين للمنافسة على الرخصة الثالثة غداً على أن يتم إعلان الفائز في 4 سبتمبر المقبل.