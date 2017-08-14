أرباح GFH الفصلية تتضاعف 6 مرات لـ30 مليون دولار

تضاعفت أرباح مجموعة GFH المالية نحو 6 مرات في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 30 مليون دولار.

كذلك تضاعفت أرباح الشركة 5 مرات خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ 62 مليون دولار.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى القيام بعمليات تخارج قوية من المحافظ الاستثمارية في المجالين التعليمي والعقاري، إضافة إلى مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية.

كذلك قامت الشركة بعدد من الاستردادات من محفظة الديون التي ساهمت أيضاً في الدخل.