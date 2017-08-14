تراجع أرباح "داماك" الفصلية 21% إلى 701 مليون درهم

تراجعت الأرباح الصافية لشركة داماك العقارية، للربع الثاني على التوالي، لتأتي أقل من التوقعات وتصل الى 700 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري .

وتشكل هذه الأرباح تراجعا بـ21% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

هذا وكانت التوقعات لأرباح الربع الثاني عند 732 مليون درهم.

أما الأرباح نصف السنوية فقد تراجعت بـ18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي قرب 1.6 مليار درهم.

وحتى تاريخ 80 يونيو الماضي بلغت قيمة المبيعات المحجوزة لشركة داماك العقارية حوالي 4 مليار درهم. كما قامت الشركة بتسليم 1071 وحدة سكنية في مشروع "داماك هيلز". وقد بلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 8.6 مليار درهم، كما وصلت قيمة الربحية للسهم الواحد إلى 0.26 درهم، فيما بلغ إجمالي الديون 5.4 مليار درهم حتى نهاية يونيو.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية "تشهد سوق العقارات في دبي مزيدا من الاستقرار، ولا تزال توقعاتنا إيجابية على المدى المتوسط والطويل؛ حيث تواصل شركة داماك تطوير مشاريع مبتكرة تعزز جاذبيتها للمستثمرين والسكان على حد سواء. الأداء الإيجابي لمبيعاتنا خلال النصف الأو من العام يعود إلى قيام الشركة بتطوير عدد من المشاريع الرائدة، وازدياد الطلب على وحداتها بما في ذلك الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة المطلة على قناة دبي المائّية في مشروع "أيكون سيتي"، و"داماك هيلز" و"أكويا أكسجين".

وقد ارتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها إلى أكثر من 3100 وحدة سكنية في مشروع داماك هيلز.



وخلال شهر فبراير الماضي، احتفلت الشركة بتدشين مشروعها الرائد في مجال الغولف من خلال افتتاح مشروع ‘ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي’ الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويضم ملعب غولف عالمي يحوي 11 حفرة بالإضافة إلى مرافق ممّيزة للرفاهية ومطاعم فاخرة ووجهات ترفيهية متميزة.

كما تتواصل الأعمال الإنشائية لبناء 5 آلاف فيلا في مشروع ‘أكويا أكسجين’ ضمن منطقة ‘دبي لاند، باإلضافة إلى 1300 فيلا أخرى سيتم البدء بإنشائها خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة تتوزع حول ملعب للغولف مؤلف من 18 حفرة، فضلا عن سوق للمنتجات العضوية، ومقهى يتضمن مساحات للزراعة المائية، ومركز صحي فاخر، ومنطقة مخصصة لممارسة اليوغا في الهواء الطلق، ومنافذ بيع بالتجزئة تضم باقة من أشهر العلامات التجارية.