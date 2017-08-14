دريك أند سكل تخسر 200 مليون درهم وتقيل رئيسها التنفيذي

تقلصت خسائر شركة "دريك أند سكل" بـ12% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 199 مليون درهم.

وجاءت النتائج أسوأ من توقعات شركة "ارقام كابيتال" التي كانت بخسائر قدرها 48 مليون درهم.

من ناحية أخرى، تضاعفت خسائر الشركة 4 مرات في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتتجاوز المليار درهم.

وساهم في تفاقم خسائر الشركة ارتفاع المخصصات وشطب الاصول، حيث سجلت مخصصات استثنائية بقيمة 68 مليون درهم.

يشار إلى أن Drake & Scull حصلت على قرض حسن من المساهم الرئيسي في الشركة "تبارك للاستثمار" بقيمة 100 مليون درهم.



كذلك أعلنت الشركة أنه قد تمت إقالة الرئيس التنفيذي "وائل علان"، دون إشارة إلى من سيتولى المنصب خلفا له.

وقالت شركة دريك آند سكل إن شركة "تبارك للاستتثمار" جددت التزاماتها تجاه "دريك آند سكل إنترناشيونال" واستحوذت على غالبية أسهم الرئيس التنفيذي السابق.

وقدمت تبارك للاستثمار قرضاً حسناً بقيمة 100 مليون درهم لدعم المجموعة.

وقالت إن برنامج إعادة هيكلة رأس المال يسير وفق الجدول الزمني المحدد ليستكمل في نهاية الربع الثالث من 2017.

وأشارت إلى أن المحادثات مستمرة مع البنوك حول إعادة هيكلة الدين سعياً لتحسين السيولة عبر توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية الجديدة والتفاوض على خطط متوسطة وطويلة الأمد لسداد القروض.

وبحسب بيان دريك آند سكل فإنه يوجد تقدم متواصل في تسييل الأصول غير الأساسية.

وبلغ إجمالي المخصصات الإضافية وتكاليف انخفاض القيمة خلال الربع الثاني من 2017 نحو 68 مليون درهم، ما تسبب في زيادة الخسائر في الربع الثاني.

وقالت الشركة إنها حققت خطوات متقدمة في إعادة هيكلة العمليات التشغيلية وتحقيق وفورات في التكاليف والنجاح في تقليص النفقات العامة والإدارية ونفقات المبيعتات بـ5 مليون درهم على أساس سنوي.

وتصل قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ عند 6.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، غالبيتها ضمن قطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية.