"إعمار" ترفع أرباحها الفصلية إلى 1.45 مليار درهم

حققت شركة "إعمار" العقارية الإماراتية، ارتفاعاً في الأرباح عن الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.45 مليار درهم، مقابل 1.27 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2016.

وبلغت الإيرادات الفصلية 3.79 مليار درهم، مقابل 3.73 مليار درهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وعلى أساس نصف سنوي، بلغت أرباح "إعمار" العقارية 2.837 مليار درهم أي بارتفاع 15% عن الفترة نفسها من العام 2016، التي جاءت فيها الأرباح عند 2.475 مليار درهم.

يذكر أن إجمالي المشروعات قيد التنفيذ من قبل الشركة بلغ 49.5 مليار درهم، من بينها مشروعات تتجاوز قيمتها 40 مليار درهم في دبي.

تغييرات جوهرية

وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، أن الأداء الإيجابي للمجموعة هو نتيجة التركيز المتواصل على استكمال المشاريع في المواعيد المحددة، ووضع العملاء في المقام الأول.

وقال العبار: "نعمل حالياً على إجراء تغييرات جوهرية لتعزيز إدارة المشاريع والارتقاء بمعايير التميز في الخدمات، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية الرقمية في هذا المجال. ونركز خلال كافة مراحل التطوير على تعزيز كفاءة العمليات والاستجابة لتطلعات عملائنا بالتزامن مع تحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصالح".

وأكدت "إعمار" التزامها بتحقيق القيمة عبر توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، أي 15% من رأس مال أسهم الشركة، على المساهمين.

وتأكيداً لهذا الالتزام وتقديراً لدعم المساهمين لـ "إعمار" منذ تأسيس الشركة عام 1997، أعلنت الشركة عن خطتها لإدراج نشاط التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة بالبورصة بهدف خلق قيمة مضافة كبيرة لمساهميها، عبر طرح نسبة قد تصل إلى 30% من نشاطها للتطوير العقاري في سوق دبي المالي.

ومن المقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي "إعمار". وستضمن هذه الخطوة إظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري، وتحقيق قيمة أكبر لمساهمي "إعمار".

مشاريع ذكية للمستقبل

وحققت "إعمار" مبيعات عقارية بقيمة 10.814 مليار درهم (2.944 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بنمو نسبته 22% مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من عام 2016 والتي بلغت 8.9 مليار درهم (2.42 مليار دولار)، ما يعكس الاهتمام الكبير للعملاء بمشاريع إعمار.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بإطلاق مجمعات سكنية جديدة ضمن أبرز مشاريع "إعمار" التي تضع أسساً قوية لمدينة المستقبل الذكية ومنها "خور دبي" و"وسط مدينة دبي" و"دبي هيلز استيت" و"إعمار الجنوب". وتتضمن قائمة المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال الأشهر الستة الأولى من العام كلاً من: "داون تاون فيوز 2" و"فيدا دبي مول" في "وسط مدينة دبي"؛ و"فيدا رزيدنسز مرسى دبي"؛ و"كريك جيت" و"هاربور جيت" و"كريك رايز" في "خور دبي"؛ "بارك هايتس 1 و2" و"ميبل 3" في "دبي هيلز استيت"؛ وشقق "جولف فيوز" و"إربانا 3" لمنازل التاون هاوس المؤلفة من طابقين في "إعمار الجنوب".

وقطعت "إعمار" أشواطاً هامة في تطوير مشروع "برج خور دبي" وهو ما تجسد في الانتهاء من وضع أساسات البرج، باستخدام أكثر من 145 من الدعامات بعمق يصل إلى 72 متراً لضمان ثبات هيكله الضخم. كما أنجزت "إعمار" التحدي الهندسي لتصميم وبناء ورفع جسر علوي يربط فندق "العنوان سكاي فيو" مع برج "العنوان رزيدنسز سكاي فيو" في وسط مدينة دبي.

وبالإضافة إلى المبيعات العقارية القوية في دبي، لدى "إعمار" حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 49.5 مليار درهم (13.5 مليار دولار) بما في ذلك مشاريع تزيد قيمتها على 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في دبي، ستساهم في تعزيز إيرادات "إعمار" خلال السنوات المقبلة، مما يسلط الضوء على الركائز المالية القوية للمجموعة.

نمو الإيرادات المستمرة

وحققت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، صافي أرباح بقيمة 1.021 مليار درهم (278 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2017، بنمو نسبته 3% مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من عام 2016 والذي بلغ 987 مليون درهم (269 مليون دولار). ووصلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار) وهي مماثلة لإيرادات النصف الأول من 2016 والبالغة 1.618 مليار درهم (441 مليون دولار).

وفي إطار مبادراتها التنموية الرقمية، استحوذت "إعمار مولز" على حصة 51% في "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في مجال الموضة في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع تركيز الشركة على تنويع قنواتها في قطاع تجارة التجزئة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح. كما شهد الاجتماع السنوي الثاني للجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز" في أبريل الماضي توزيع أرباح نقدية تعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة، بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، على المساهمين.

واستقبلت مراكز التسوّق التابعة لـ "إعمار مولز" أكثر من 65 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت أنشطة الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 1.392 مليار درهم (388 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2017، بنمو نسبته 7% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2016 والتي بلغت 1.298 مليار درهم (353 مليون دولار).

وواصلت "إعمار" خلال النصف الأول من العام تعزيز محفظة مشاريعها في قطاع الضيافة عبر افتتاح ثلاثة فنادق جديدة: "العنوان بوليفارد" في "وسط مدينة دبي" إضافة إلى "روڤ المدينة الطبية" و"روڤ المركز التجاري". ووصل معدل الإشغال في "العنوان للفنادق والمنتجعات" إلى 82%، متفوقة بذلك على المعدلات السائدة في القطاع. كما وسعت "إعمار" النطاق الجغرافي لعملياتها في قطاع الضيافة من خلال اتفاقيات إدارة لتشغيل فنادق في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وتركيا. ولدى المجموعة حالياً أكثر من 27 مشروعاً قيد التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية.

وخلال الربع الثاني من عام 2017، افتتحت "إعمار تركيا" مشروع "إعمار سكوير مول"، وجهة التسوق والترفيه ذات المستوى العالمي ضمن مشروع "إعمار سكوير" التطويري المتكامل في إسطنبول، والذي يضم متاجر لأبرز العلامات التجارية إضافة إلى نخبة من خيارات الترفيه والطعام لضمان تجربة لا تنسى لزواره.

ولدى "إعمار" رصيد من الأراضي يبلغ 188 مليون متر مربع في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية، وقامت بتسليم أكثر من 43.200 وحدة سكنية في دبي والعالم منذ عام 2001.