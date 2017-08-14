"بلتون" تطلق صندوق استثمار برأسمال مليار دولار بسبتمبر

قال العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، إن شركته التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، ستطلق صندوق استثمار في أدوات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار في سبتمبر المقبل، مستهدفا المستثمرين الأجانب في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف العضو المنتدب لبلتون المالية، باسم عزب، أن الجولة الترويجية للصندوق ستبدأ بعد عطلة عيد الأضحي الذي يحل في مطلع سبتمبر.

وتشمل الجولة دول الخليج العربية ودولا أوروبية. وستصل الجولة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل.

وبلتون المالية واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وتشهد أدوات الدين الحكومية المصرية اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأشار عزب إلى بداية نقاشات جدية مع مستثمرين في أوروبا، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف جمع ما بين 150 و200 مليون دولار في أولى مراحل صندوق الاستثمار من إجمالي رأسمال مستهدف مليار دولار.

وبلغت مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لبيان لوزارة المالية.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض في يوليو، ليصل إجمالي الرفع إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر.

بلتون تضع عينها على الأسواق المبتدئة

وقال عزب إن شركته تسعى للتوسع في الأسواق المبتدئة عبر عمليات استحواذ على شركات في تلك الأسواق، وذلك من خلال شركة أورباخ جرايسون الأميريكية التابعة لبلتون المالية.

وأكملت بلتون المالية عملية الاستحواذ على 60% من شركة الوساطة الأميركية أورباخ جرايسون، التي تعمل في أكثر من 125 دولة حول العالم، في فبراير الماضي.

ولفت إلى سعي الشركة لعمليات استحواذ على شركات سمسرة أو إدارة أصول سواء داخل مصر أو خارجها.

والأسواق المبتدئة هي أسواق أقل تقدما من الأسواق الناشئة لكنها أعلى مرتبة من تلك الأقل نموا وتنطوي على أعلى المخاطر بين أسواق الاستثمار في العالم، وعادة ما ينجذب إليها المستثمرون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية في الأمد البعيد. علماً أن الكثير من الأسواق المبتدئة تقع في إفريقيا وآسيا.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون، أمس الأحد، أنها تحولت للربحية في الربع الثاني من هذا العام من خلال تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 17.334 مليون جنيه (975.5 ألف دولار) مقابل خسارة 9.123 مليون جنيه في الربع الثاني من 2016.

وقفزت إيرادات الشركة نحو 652% لتحقق 208.580 مليون جنيه في الربع الثاني من هذا العام مقابل 27.725 مليون جنيه قبل عام.

وتوقع عزب أن تدير شركته طرحا لإحدى شركات الأدوية في مصر قبل نهاية هذا العام بقيمة تتجاوز المليار جنيه، لكنه لم يكشف عن اسم الشركة ولم يخض في تفاصيل.