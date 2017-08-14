"موبايلي" تستثمر 2.4 مليار ريال لتطوير شبكتها بـ3 سنوات

أعلنت شركة موبايلي عن توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية مدة كل منها 3 سنوات مع كل من الشركات الثلاثة نوكيا، هواوي وإريكسون لتحديث شبكتها للهاتف الجوال.

وقد يصل المبلغ الإجمالي لهذه الاتفاقيات إلى 2.4 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم تمويل هذه الاتفاقيات عن طريق التدفقات النقدية للشركة والتسهيلات التمويلية المتوفرة لديها.

من الناحية التشغيلية، ستمكن هذه الاتفاقيات شركة موبايلي من تجديد جزء كبير من بنيتها التحتية للهاتف الجوال وتوسيع نطاقها وتوفير تكنولوجيا متقدمة لتلبية الاحتياجيات الحالية والمستقبلية لعملائها.

ومن الناحية المالية، فإنها ستمكن شركة موبايلي من زيادة كفاءة مصروفاتها المستقبلية الرأس مالية والتشغيلية المتعلقة بالشبكة.

وتعتبر هذه الاتفاقيات إحدى الخطوات الهامة لتنفيذ استراتيجية موبايلي الجديدة التي تركز على توفير أفضل تجربة لعملائها وأعلى جودة لشبكتها.