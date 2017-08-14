"ميدغلف" تعلن خطة تعديل أوضاعها عبر خفض رأس المال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن خطتها لتعديل أوضاع الشركة بعد بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة 73.4%، من رأسمالها.

وتتضمن الخطة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال المدد النظامية وذلك لإقرار خفض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وقالت "ميدغلف" إنه سيتم العمل على زيادة دخل الشركة وصافي ربحيتها من خلال التركيز على تقليص حجم المخصصات بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية المؤثرة في ربحية (عجز) الشركة، بتبني سياسة ائتمانية واضحة وبتفعيل وسائل التحصيل في الشركة.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية تلزم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن خطتها حيال تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.