إيرادات "بلتون" تقفز 6 أضعاف بالنصف الأول

أعلنت مجموعة بلتون المالية القابضة، أن إيرادات التشغيل بالمجموعة قفزت لتسجل نحو 326.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع ستة أضعاف عن الإيرادات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقاً لنتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم، فقد ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بما يزيد عن الضعف على أساس سنوي مسجلاً 9.3 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول لدى المجموعة نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مع صافي نقدية بنحو 322 مليون جنيه.

ويعد قطاع السمسرة أكبر المساهمين في الإيرادات التشغيلية للمجموعة، حيث سجلت الأعمال التشغيلية المستقلة من السمسرة نمواً بنحو ثلاثة أضعاف، حيث ساهم الاستحواذ على شركة السمسرة الأميركية أورباك جرايسون في دعم إجمالي إيرادات السمسرة بقوة.

كما نمت الأصول المدارة بقطاع إدارة الأصول بنسبة 46% خلال النصف الأول لتصل إلى 25.8 مليار جنيه، وأيضاً ارتفعت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة 55% حيث تمكن هذا القطاع من إتمام عدد من الصفقات بنجاح منها طرح شركة ام.ام غروب في البورصة المصرية.

وتحسنت المصروفات التشغيلية بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات، ما أدى إلى تسجيل ربحية جيدة قبل خصم الهالك والاستهلاك والفوائد.

وأعلنت المجموعة ارتفاع صافي الربح العائد إلى الشركة الرئيسية بما يزيد عن الضعف ليصل إلى 9.3 مليون جنيه.

وقال العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة باسم عزب، إن خطة وإستراتيجية الشركة التي تم وضعها قبل عام ونصف تثبت قوتها، مؤكداً أن النمو الذي حققته المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري هو مجرد بداية.

وأكد أن شركته تسعى إلى أن تكون في صدارة قطاع شركات السمسرة التي تعمل في السوق المصري، مع زيادة حصتها في الأسواق المبتدئة والناشئة.