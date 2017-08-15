أرباح "هيرميس" تقفز ثمانية أضعاف بالربع الثاني

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" أن صافي الربح الذي حققته المجموعة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة بلغ نحو 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 718%، مع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل 252% لتتجاوز حاجز المليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضحت الشركة لدى إعلانها نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي خلال أول 6 أشهر من العام الجاري رغم التباطؤ الموسمي المعتاد خلال الربع الثاني نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان الكريم وعطلات عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض، إن الشركة بدأت تجني ثمار استراتيجية تنويع الأنشطة والخدمات، وهو ما يعكسه نمو المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثاني حيث تضاعفت إيراداته مقارنة بالعام الماضي، وكذلك ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية في ضوء توسعات الشركة في الأسواق المبتدئة وكذلك المردود الإيجابي لإطلاق المنتجات المهيكلة الجديدة خلال الربع الثاني.

وركزت المجموعة المالية هيرميس على تعظيم الاستفادة من نقدية وأصول الشركة من خلال التوسع بتطبيق أنشطة (Merchant Banking)، حيث أثمر ذلك عن تحقيق زيادة قياسية بإيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال، والتي تضاعفت بنحو 22 مرة لتبلغ 372 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2017. وفي حال استبعاد الأرباح الرأسمالية من بيع أسهم بنك الاعتماد اللبناني لسجلت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال نموًا سنويًا بمعدل 782% خلال نفس الفترة.

وقد انعكس الأداء المتميز لقطاعات بنك الاستثمار، ولاسيما خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، ومعها ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي وعمليات الخزانة، في تنمية إيرادات المجموعة المالية هيرميس لتجتاز حاجز المليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2017، وصاحب ذلك نمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 136% لتبلغ 639 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وقد نجحت إدارة الشركة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 39% من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2017 وفقاً لأهداف الإدارة في الحفاظ على مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية عند مستوى 50% أو أقل، وذلك على الرغم من تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، مصحوبًا بضغوط التضخم في مصر بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن التعيينات الجديدة لدعم الأنشطة المطلقة مؤخراً وكذلك بعض المصروفات الاستثنائية.

وشهد صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 507% ليبلغ 462 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2017. كما بلغ هامش صافي الربح التشغيلي 46% مقابل 26% خلال الربع الثاني من العام 2016.

وبالتالي بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 718%. وفي حال استبعاد الأرباح غير المتكررة من بيع أسهم بنك الاعتماد اللبناني، لكان صافي الربح أرتفع بمعدل 252% ليبلغ 170 مليون جنيه خلال الربع الثاني.

وتواصل المجموعة المالية هيرميس التخارج من حصتها المتبقية من بنك الاعتماد اللبناني، بعد توقف الشركة عن تجميع نتائج البنك منذ بيع أغلب حصتها خلال الربع الثاني من عام 2016. وقد قامت الشركة ببيع حصة إضافية تبلغ 3.65% من أسهمها في البنك خلال الربع الثاني من عام 2017 لتنخفض بذلك حصتها إلى 9.46% بنهاية يونيو الماضي.