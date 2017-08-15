أوبر تدخل تطبيقا للإكراميات لدعم سائقيها في بريطانيا

تعتزم شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات تحسين أوضاع سائقيها البريطانيين من خلال تغييرات تشمل نظام دفع الإكراميات عبر التطبيق الإلكتروني بعد انتقادات من مشرعين ونقابات بأنها لا تعطي السائقين المزيد من الحقوق.



وقالت أوبر اليوم الاثنين إنها عقدت اجتماعات مع آلاف السائقين في بريطانيا البالغ عددهم 50 ألفا في إطار محاولاتها تحسين ظروفهم.



وقال جو بيرترام المدير العام لأوبر في بريطانيا "بينما قال لنا سائقون إنه تروق لهم الحرية النابعة من عدم وجود رئيس لهم في العمل سوى أنفسهم إلا أننا سمعنا أيضا بوضوح أن علينا أن نجري تحسينات".



وبذلك سيتمكن الركاب من إعطاء السائقين إكراميات عن طريق التطبيق الإلكتروني بدلا من إعطاءهم أموالا نقدية وسيتعين عليهم دفع 20 بنسا عن دقيقة التأخير بعد فترة الانتظار المحددة بدقيقتين وستصبح المدة المسموحة لإلغاء الرحلة مجانا دقيقتين بدلاً من خمس دقائق.



وقالت أوبر إنها ستجعل نظام التقييم الخاص بها أكثر عدلا وستسمح للسائقين برفض الركاب الذين لا يريدونهم بشكل أسرع مما سيمكنهم من القيام برحلة جديدة سريعا.