تراجع أرباح "السعودية للتموين" بالربع الثاني 7.58%

تراجعت أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين بالربع الحالي بنسبة 7.58% إلى 131 مليون دولار بسبب تعديل مخصص الزكاة وضريبة الدخل المتعلق بالسنوات السابقة وذلك بشكل سلبي من خلال احتساب مبلغ 3.5 مليون ريال والمتعلقة بذلك. كما سجلت الشركة انخفاضاً بنهاية النصف الأول بنسبة 7% إلى 252.4 مليون ريال ، مقارنة مع أرباح 272.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وقالت الشركة في بيان لها إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض مبيعات التموين لشركات الطيران الأخرى وشركات الطيران الأجنبية (من غير المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية) بالإضافة إلى انخفاض مبيعات معدات الطيران المقدمة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.

وقد تم تعويض ذلك الانخفاض بشكل جزئي ارتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بالمطارات، كما انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها طبقا للسياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والذي أدى إلى تحسين نتائج الشركة.