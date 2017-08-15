نمو أرباح "المصرية للاتصالات" 22% لـ1.27 مليار جنيه

نمت أرباح المصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتسجل 1.27 مليار جنيه.

يأتي هذا النمو في الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات الفصلية بأكثر من 40%، على أساس سنوي، حيث تجاوزت 4.4 مليار جنيه.

هذا وحققت المصرية للاتصالات أرباحا خلال النصف الأول من العام تجاوزت 2.6 مليار جنيه، بارتفاع بأكثر من 12% عن النصف الأول من العام الماضي.

يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ في تقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع لدى جاهزية الشبكة المتوقع هذا الشهر، بانتظار موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على بدء تفعيل الخدمة تجاريا.

وكان قد أعلن وزير الاتصالات المصري أن الشبكات ستكون جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع اليوم في الـ15 من أغسطس.