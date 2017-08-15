نمو أرباح "دانة غاز" الفصلية إلى 12 مليون دولار

حققت شركة "دانة غاز" صافي أرباح فصلية بـ12 مليون دولار خلال الربع الثاني مقارنة مع 96 مليون دولار و7 ملايين دولار على التوالي في الربع الثاني من 2016، وبلغت إيرادات الشركة 104 ملايين دولار. فيما ارتفع إجمالي إيرادات دانة غاز خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 222 مليون دولار، وصافي أرباحها إلى 23 مليون دولار، مقارنة بإجمالي إيرادات قدره 178 مليون دولار، وصافي أرباح قدره 13 مليون دولار في النصف الأول من العام 2016.

ويعزى النمو القوي في ربحية الشركة خلال النصف الأول من العام 2017 إلى عدة عوامل، من أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 25%، ونمو حصة الشركة من الأرباح في إقليم كردستان العراق، إلى جانب التأثير الإيجابي لبرنامج إدارة النفقات، والذي ساهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7%، وارتفاع الدخل من بنود أخرى بمقدار 5 ملايين دولار، وأخيراً انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 8 ملايين دولار نتيجة تسوية القرض الخاص بتطوير حقل غاز الزوراء وقروض أخرى خلال الفترة المالية المذكورة. وفي مقابل هذه الزيادة، شهدت الشركة انخفاضاً جزئياً في الدخل المتأتي من الاستثمار والتمويل.

وخلال النصف الأول من العام 2017، انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7% إلى 25 مليون دولار، بينما استقرت النفقات العمومية والإدارية عند 7 ملايين دولار. كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 84% إلى 13 مليون دولار نتيجة مواصلة الشركة نهجها الجديد المتعلق بتحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي والموارد النقدية المتاحة.

وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "يسرني الإعلان عن تحقيقنا نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من العام 2017، حيث نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات وصافي الأرباح. كما حافظنا على معدلات الإنتاج القوية من خلال زيادة إنتاجنا في مصر بنسبة 13%، وذلك على الرغم من أعمال الصيانة المخططة التي تم إجراؤها لمصنع الوسطاني لمعالجة الغاز والتي تمت بنجاح كبير دون تسجيل أي حوادث تذكر. وعلاوة على ذلك، نخطط لحفر ثلاثة آبار استكشافية في القطاع الأول في مصر خلال الربع الرابع من العام الجاري كجزء من متطلبات حقوق الامتياز الخاصة بنا. وبينما لا نزال متفائلين بإمكانات النمو على المديين المتوسط والبعيد، إلا أننا ندرك أيضا ضرورة معالجة التحديات الحالية المتعلقة بتحصيل المستحقات، حيث سيمكننا ذلك من ضمان تحقيق العائد الاقتصادي الكبير المرجو من أصولنا".