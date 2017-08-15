عقب إفلاسها.."الاتحاد" تؤكد: لا نستطيع إنقاذ إير برلين

قالت الاتحاد للطيران إنها لا تستطيع إنقاذ إير برلين التي أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها.

وأضافت الاتحاد، التي تملك حصة تبلغ نحو 30% في إير برلين، أن نشاط الناقلة الألمانية "تدهور بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما منعها من التغلب على تحديات كبيرة ومن تنفيذ حلول استراتيجية بديلة".

وتابعت في بيان، أنها وكمساهم بحصة أقلية لا تستطيع تقديم تمويل يزيد انكشافها المالي، مبدية استعدادها للمساهمة في إيجاد حل تجاري قابل للتنفيذ يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات بعدما تقدمت شركة الطيران الألمانية المتعثرة إير برلين، اليوم الثلاثاء، بطلب لإشهار إفلاسها، كاشفة أنها تجري محادثات مع لوفتهانزا لبيع أجزاء من أنشطتها.

وأضافت إير برلين أن رحلاتها مستمرة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تدعمها بقرض تجسيري.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"إير برلين"، توماس فينكلمان، قد أكد في تصريح سابق أن الشركة تتوقع صعوبات في 2017 لكنها تستهدف تحقيق أرباح "إيجابية" قبل خصم الفوائد والضرائب في العام المقبل.

وأعرب فينلكمان، خلال الاجتماع السنوي العام في لندن، عن ثقته في أن شركة نيكي للطيران المتخصصة في الرحلات الترفيهية ستعثر على شركاء جدد في الأشهر القادمة، بعد أن دعمت الاتحاد للطيران، وهي مساهم رئيسي في إير برلين، خطة لتأسيس شركة طيران مشتركة للرحلات الترفيهية مع توي.

وكانت الاتحاد قد أكدت مضيها قدماً في خطتها للحصول على حصة إير برلين في "نيكي" والتي كان من المقرر أن تدخل ضمن المشروع المشترك.

بدوره، قال المدير المالي لإير برلين ديمتري كورتيليس إن عام 2017 سيكون عاما انتقاليا لكن الشركة تستهدف تحقيق أرباح "إيجابية" قبل الفوائد والضرائب في 2018.