"الاتحاد العقارية" للعربية: لا نية لتجنيب مخصصات إضافية

تكبدت "الاتحاد العقارية" خسائر خلال الربع الثاني بلغت نحو 2.3 مليار درهم، مقارنة مع أرباح بـ72 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفسرت الشركة هذه الخسائر بتجنيب مخصصات 2.8 مليار درهم.

وسجلت "الاتحاد العقارية" خسائر خلال النصف الأول بمليارين وربع المليار درهم مقارنة مع أرباح خلال النصف الأول من العام الماضي. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات إدارة العقار والمبيعات بـ70%.

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، في لقاء له مع "العربية" أنه لا يتوقع تجنيب مخصصات أخرى في الفصول المقبلة

وأضاف، "اكتسبت الاتحاد العقارية سمعتها ومكانتها الراسخة في السوق بفضل جودة مشاريعها التطويرية وأدائها المميز على امتداد محفظة أعمالها. إن الإجراءات التي قمنا باتخاذها خلال هذا الربع تتماشى مع حمايتنا لقيمة العلامة التجارية للاتحاد العقارية، وقد قررنا لمرة واحدة ونهائية معالجة الإجراءات المحاسبية غير النظامية التي قامت بها الإدارة السابقة".

وقالت الشركة في بيان لها إنه بعد إجراء مراجعة محاسبية معمقة، وعملاً بما يتناسب مع المصلحة العليا طويلة الأمد للشركة، قرر مجلس الإدارة شركة "الاتحاد العقارية"، تجنيب مخصصات يصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، وتم تبليغ هذا القرار إلى كل من الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة. وتعكس تلك المخصصات، المقاربة الرشيدة للمخاطر، التي يعتمدها مجلس الإدارة الجديد وطريقة تعامله مع المعايير المحاسبية الخاصة بإجمالي المساحة الطابقية غير المبنية. وقد أدت تلك المخصصات إلى خسائر صافية بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017.