GFH: تبادل المحافظ الاستثمارية بأسهم 30% من المجموعة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH المالية هشام الريس، في حديث مع العربية، إنه تم التوصل إلى القيمة التقديرية للمحفظة الاستثمارية عند 1.2 مليار دولار عبر احتساب قيمة سهم GFH بـ3.5 درهم للسهم، مضيفا أنه سيتم تسجيل الأرباح في البيانات المالية مع بداية التخارج من هذه المحفظة والمتوقع أن يتم جزئيا هذا العام.

وكانت أعلنت مجموعة GFH المالية "بيت التمويل الخليجي"، عن استكمال الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية بقيمة 1.2 مليار دولار في إفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد الريس على أن عملية الاستحواذ "مهمة" جداً، لافتاً إلى تبادل المحافظ الاستثمارية بأسهم تعادل 30% من المجموعة "وهذا ما مكننا من شراء المحفظة على خصم 70%".

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم تمويل الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار، ما أدى إلى زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمجموعة إلى 975 مليون دولار.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ ستجعل المجموعة من أبرز البنوك المالكة للأراضي LAND BANK وبمساحات تفوق 200 مليون قدم مربعة في كل من إفريقيا ودول الخليج والهند.