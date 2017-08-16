صحار ألمنيوم العمانية تدرس إعادة تشغيل مصنعها

قال مصنع صحار ألمنيوم العماني إنه يعكف على تقييم استئناف الإنتاج من المصهر البالغة طاقته 350 ألف طن سنويا في أسرع وقت ممكن بعد "حادث" أوقف العمليات هذا الشهر.



وقال سعيد المسعودي الرئيس التنفيذي في بيان إن حادثا وقع يوم الجمعة الرابع من أغسطس آب في مصنع صحار ألمنيوم أدى إلى "توقف عملياته الاعتيادية دون أي إصابات.



"كما يقوم فريق من الخبراء بالوقوف على آلية لإعادة تشغيل مصنع إنتاج المعادن بكامل سعته الإنتاجية في أسرع وقت ممكن".



ومصنع صحار ألمنيوم البالغة قيمته 2.4 مليار دولار مشروع مشترك مملوك بنسبة 20% لشركة ألكان وحدة إنتاج الألومنيوم الكندية التابعة لريو تينتو التي مقرها أستراليا. وتملك كل من شركة النفط العمانية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 40%.



وتعتبر صحار من بين أربعة منتجين كبار على الأقل للألومنيوم في منطقة الخليج.