"سابك" تنهي الاستحواذ على 50% من "صدف" بـ3 مليارات ريال

أعلنت "سابك" عن الانتهاء من كافة الاجراءات النظامية المتبعة للاستحواذ على كامل حصة شركة "شل العربية المحدودة" في شركة "صدف" والبالغة 50%، وبمبلغ 820 مليون دولار (3.08 مليار ريال) شاملاً حصة الشريك من قيمة صافي الأصول.

وأوضحت في بيان لها على "تداول"، أن الأثر المالي سوف يظهر على نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام 2017.

وأشارت إلى أن نشاط الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) يتمثل في إنتاج الإيثلين وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والستايرين وغيرها من المواد الكيميائية الأساسية، ويضم مجمع شركة صدف ستة مصانع للبتروكيماويات يبلغ مجموع إنتاجها أكثر من 4 مليون طن متري في السنة.

وبينت أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن منهجيتها في تعزيز عوائد استثماراتها الناجحة التي تُسهم بفاعلية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.