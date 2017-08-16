"عذيب" تتحول للربحية بـ55 مليون ريال بعد بيع 500 برج

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من 2017، بلغت قيمتها 55.42 مليون ريال، مقابل خسائر 58.11 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماض، ومقابل خسائر 22.02 مليون ريال في الربع السابق.

وأرجعت عذيب للاتصالات تحقيق صافي أرباح في الربع الثاني إلى زيادة إيرادات الإنترنت والبيانات والصوت بمبلغ 46 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 98 مليون ريال سعودي، نتيجة بيع 500 برج.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني 61.02 مليون ريال، مقابل خسائر 54.82 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، ومقابل خسائر 46.85 مليون ريال في الربع السابق.