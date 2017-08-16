عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

"عذيب" تتحول للربحية بـ55 مليون ريال بعد بيع 500 برج

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من 2017، بلغت قيمتها 55.42 مليون ريال، مقابل خسائر 58.11 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماض، ومقابل خسائر 22.02 مليون ريال في الربع السابق.

وأرجعت عذيب للاتصالات تحقيق صافي أرباح في الربع الثاني إلى زيادة إيرادات الإنترنت والبيانات والصوت بمبلغ 46 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 98 مليون ريال سعودي، نتيجة بيع 500 برج.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني 61.02 مليون ريال، مقابل خسائر 54.82 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، ومقابل خسائر 46.85 مليون ريال في الربع السابق.

كلمات دالّة

#إتحاد عذيب للإتصالات, #عذيب للإتصالات, #أرباح, #نتائج, #قطاع الاتصالات, #السعودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر