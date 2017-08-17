"علي بابا" تحقق إيرادات تفوق التوقعات بـ7.5 مليار دولار

تجاوزت "علي بابا" أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، توقعات المحللين مع ارتفاع إيراداتها في الربع الأول 56%، مدفوعة بنمو المبيعات عبر الإنترنت والتي تشكل معظم نشاطها.

وتظهر نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس، أن مجموعة "علي بابا" القابضة، إحدى أعلى الشركات قيمة في آسيا، تستفيد من تنامي مشتريات الصينيين لجميع المنتجات تقريباً، من الملابس حتى السلع الفاخرة، عبر الإنترنت.



وارتفعت أسهم "علي بابا" أكثر من 18% هذا العام بدعم من الزيادات المطردة في إيرادات أنشطتها للتجارة، والنمو القوي لوحداتها التابعة للحوسبة السحابية والترفيه، حتى في الوقت الذي لم تؤت استثمارات في المتاجر التقليدية ثمارها بعد.



وزادت إيرادات "علي بابا" إلى 50.1 مليار يوان (7.51 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 47.7 مليار يوان، وفقا لـ"تومسون رويترز آي/بي/إي/إس".



وقال دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان: "تقنيتنا تقود النمو القوي عبر مختلف أعمالنا، وتعزز مركزنا بما يتجاوز أنشطة التجارة الأساسية".



وشكلت الإيرادات من الأنشطة الأساسية للتجارة الإلكترونية 86% من إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، ارتفاعا من 73% في نفس الفترة قبل عام.



وزاد صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى نحو المثلين ليبلغ 2.17 مليار دولار، بما يعادل 83 سنتا للسهم.