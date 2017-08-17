اللجين: لهذه الأسباب لم نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني

أعلنت شركة اللجین في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، عدم تمكنها من نشر نتائجھا المالیة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي في الوقت المحدد.

وقالت الشركة إن سبب التأخير يعود لعدم الانتھاء من بعض الإجراءات المتعلقة بالمراجعة في الموعد المحدد لأسباب خارجة عن إرادتھا.

وأضافت أنه سيتم نشر البيانات بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة.

وكانت شركة اللجين قد حققت أرباحا في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 28.9 مليون ريال، مقابل أرباح 2.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة قفزة في أرباحها بنسبة 945%.

وأرجعت الشركة في حينه ارتفاع أرباحها في الربع الأول لارتفاع كمية المبيعات، وارتفاع أسعار البيع.