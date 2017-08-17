STC تعرض ضخ 750 مليون دولار بـ"أوتاس" المتعثرة

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن شركة الاتصالات السعودية "STC" أبدت استعدادها لضخ 750 مليون دولار لإنقاذ "أوتاس" التركية المتعثرة، والتي تملك حصة السيطرة في "تورك تيليكوم".

وأشارت بلومبرغ إلى أن STC عرضت على دائني أوتاس خطة لمعالجة تعثرها في سداد قرض بقيمة 4.75 مليار دولار.

وتتضمن الخطة ضخ 750 مليون دولار في رأس المال، على أن تسدد الأربعة مليارات المتبقية من خلال قرضين جديدين لأجل عشر سنوات.

وبحسب الوكالة، فإن STC أبدت استعدادها أيضا للاستحواذ على "أوتاس" أو كامل حصتها في "تورك تيليكوم" البالغة 55% .

يشار إلى أن STC تمتلك 35% في "أوجيه تيليكوم" التي تمتلك "أوتاس".