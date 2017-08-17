هذه الشركة الصينية ستملك حصة بعملاق الطاقة الروسي

قالت 3 مصادر مطلعة إن "سي.إي.إف.سي" تشاينا إنرجي، التي توسعت من شركة مقتصرة على تجارة النفط إلى شركة طاقة كبيرة، تجري محادثات لشراء حصة في عملاق الطاقة الروسي روسنفت.



وأوضحت المصادر أن مسؤولين بالشركتين يجرون مناقشات أولية لكن رئيس مجلس إدارة سي.إي.إف.سي يي جيان مين والرئيس التنفيذي لروسنفت إيجور سيتشن عقدا اجتماعين بالفعل منذ يوليو.



ولم تتضح حتى الآن القيمة الذي ستستثمرها سي.إي.إف.سي في روسنفت ولا ما إذا كانت المجموعة الصينية ستشتري أسهما جديدة أو قائمة في الشركة الأم.

وقال مصدر مطلع على روسنفت إن الشركة سترحب بصفقة بيع مع سي.إي.إف.سي تشمل حصة في نشاطها للتجزئة، الذي يتضمن نحو ثلاثة آلاف محطة وقود، ونحو 150 مجمعا لتخزين النفط وما يزيد على ألف ناقلة بنزين.



وروسنفت هي أكبر وأكثر شركات النفط الروسية نفوذا نظرا للصلات القوية التي تربطها بالكرملين.



وسيعزز الوصول إلى احتياطيات روسنفت وطاقتها التكريرية طموح سي.إي.إف.سي كي تصبح شركة عالمية لتجارة الطاقة ومنافسا لشركات تجارة مثل جلينكور.



وتوسعت سي.إي.إف.سي، التي تملك عقدا نادرا لتخزين جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي للصين، بقوة وعينت مسؤولين من شركات نفط مملوكة للحكومة وتستحوذ على مجموعة من الأصول الخارجية منذ 2015.



وتملك الحكومة الروسية، عبر الشركة القابضة روسنفت جاس، 50 % في روسنفت بعد أن باعت 19.5 % إلى جلينكور وجهاز قطر للاستثمار مقابل ما يزيد على 10 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) في ديسمبر. وستحتاج الحكومة إلى إصدار مرسوم حكومي خاص إذا خفضت حيازاتها في روسنفت لما دون 50 %.وتملك بي.بي 19.75 % في روسنفت.



وستكون سي.إي.إف.سي أول شركة صينية مملوكة للقطاع الخاص تقوم بالاستثمار في شركة نفط عملاقة. وفي العادة تلجأ بكين إلى ثلاث شركات نفط كبيرة مملوكة للحكومة للدخول في استثمارات استراتيجية.



ومع طموحها لأن تصبح عملاق النفط الصيني المقبل، دفعت سي.إي.إف.سي 900 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 4% في حقل بري مملوكة أغلبيته لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) واتفقت على شراء 51 % من كيه.إم.جي.آي الوحدة التابعة لشركة قاز موناي جاس المملكة للحكومة الكازاخستانية و20 % من مجموعة كوين وهي شركة للخدمات المالية مقرها نيويورك.