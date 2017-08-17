نمو أرباح "فواز الحكير" الفصلية 4% إلى 232 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "فواز الحكير" للربع الأول إلى 232 مليون ريال بزيادة قدرها 4.13% مقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح جاء بالرغم من انخفاض المبيعات في هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من السنة الماضية بنسبة 5.5% إلا أن الشركة استفادت إيجابيا من بيع العلامة التجارية بلانكو والتي قد كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 47 مليون ريال. بالإضافة لتحسن نسبة إجمالي الربح بـ 0.5% متأثراً إيجابياً بسياسة التخفيضات التي تتبعها الشركة وكذا تنوع المبيعات. وعلى الرغم من انخفاض اجمالي الربح بـ 16 مليون ريال فان الربح التشغيلي لم ينخفض إلا بـ 12 مليون ريال نظرا لانخفاض النفقات التشغيلية بمبلغ قدره 6 ملايين ريال.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة الارباح التشغيلية للربع الحالي نتيجة للعامل الموسمي المتمثل بشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية قد بلغ 2983 مليون ريال، وأن إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي قد بلغ 206 مقابل 212 للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.8%.