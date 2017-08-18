الصين تقلص العبء الضريبي على الشركات 241 مليار دولار

قال مجلس الوزراء الصيني، اليوم الجمعة، إن الصين قلصت العبء الضريبي على الشركات بواقع 1.61 تريليون يوان، ما يعادل 241.36 مليار دولار عبر تحولها من نظام ضريبة الشركات إلى الضريبة القيمة المضافة.

وفي مايو/أيار 2016، وسعت الصين نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل جميع القطاعات في أكبر إصلاح لنظامها الضريبي في ثلاثة عقود.

وقالت الحكومة إن التحول وفر للشركات 574 مليار يوان في العام الماضي.

وقال مجلس الوزراء الصيني، إن الحكومة ستعالج في المستقبل مشكلات النظام الضريبي الجديد، بما في ذلك السياسات الضريبية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والإنشاءات.