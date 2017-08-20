الكابلات السعودية: الخسائر المتراكمة تراجعت لـ35.9%

قالت شركة الكابلات السعودية، إن الخسائر المتراكمة تراجعت إلى 35.89% من رأس المال في نهاية يوليو الماضي إلى 145.115 مليون ريال.

وأضافت الكابلات أن السبب الرئيسي لهذه الخسائر يعود إلى الخسائر الناتجة عن العمليات.

وسوف تطبق الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت الكابلات عن قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا (عضو تنفيذي) بسبب التقاعد الذي تقدم بطلبه بتاريخ 15 مارس من عام 2015، وهو أحد المؤسسين لشركة الكابلات السعودية من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد قضائه أكثر من 40 عاماً في رئاسة المجلس، ويبقى في عضوية مجلس الإدارة لحين انتهاء دورة المجلس الحالية.

كما تم تكليف ميسر أنور نويلاتي رئيساً لمجلس الإدارة (عضو تنفيذي) إلى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي في 1 سبتمبر المقبل.