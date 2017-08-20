تغطية اكتتاب "زهرة الواحة" 183% خلال 7 أيام

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة زهرة الواحة للتجارة، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة التي بدأت يوم الأحد الماضي 13 أغسطس، قد سجّلت نهاية اليوم السابع للاكتتاب تغطية بنسبة 183.5% من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد.

ويصل إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 900 ألف سهم، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 4.5 مليون سهم.

وشارك حتى نهاية اليوم السابع في الاكتتاب 36,429 مكتتب، ضخوا 84.21 مليون ريال، من خلال 1,651,310 سهم.

وكانت الجهات المستلمة قد بدأت باستلام طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء السعودية، إلى جانب عمليات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية كالهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة زهرة الواحة للتجارة حتى نهاية عمل اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري، بسعر 51 ريالا للسهم الواحد، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.