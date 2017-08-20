"العرفة" تؤسس شركة مع جيراردي الإيطالية في دبي

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات من خلال شركتها التابعة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة عن شراكة جديدة مع شركة Gherardi S.r.l وهي إحدى الشركات الإيطالية الشهيرة في صناعة وتجارة الملابس الجاهزة برأسمال عند التأسيس قدره 100 ألف درهم إماراتي بنسبة ملكية 40%، وتمثل حصة الشركة الإيطالية 50% إضافة إلى حصة أقلية مملوكة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين.

وتتمثل الشراكة في تأسيس شركة جديدة talian Shirts DMCC بمركز دبي للسلع المتعددة بغرض تجارة وتسويق الملابس الجاهزة استثمارا لقاعدة العملاء التي تمتلكها جيراردي Gherardi من أرقى بيوت الأزياء العالمية، وخبرة الشركة في المجال خاصة في صناعة القميص الفاخر.

وسوف تدعم القاعدة الصناعية العريضة والمتكاملة التي تمتلكها العرفة القابضة الشراكة التجارية الجديدة، وعلى رأسها مصنع شركة كريستال لصناعة القميص في مدينة بني سويف.

يذكر أن تلك الشراكة تعد استمرارا لاستراتيجية المجموعة في تكوين شراكات استراتيجية مع كبري الماركات وبيوت الازياء العالمية لتعزيز القدرات الصناعية للمجموعة ونقل معرفة تصنيع الملابس عالية الجودة مثل شراكة المجموعة مع مجموعة ارمينجيلدوا زينيا Ermenegildo Zegna لصناعة القميص في مدينة بني سويف.