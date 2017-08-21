أرباح "بايونيرز القابضة" تنمو 49% بالنصف الأول

كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن نتائج إيجابية على مستوى القوائم المستقلة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

إذ بلغت أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري طبقاً للقوائم المستقلة نحو 106.2 مليون جنيه مقابل نحو 71.074 مليون جنيه للنصف الأول من العام الماضي، لتحقق الشركة نموا في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 49% مقارنة بالنصف الأول المستقل للعام المالي 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، وليد زكي، إن النتائج تعكس استمرار الأداء المالي الإيجابي للشركة علي مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجالات متنوعة ولازالت رؤيتها المستقبلية لهذه القطاعات إيجابية في ظل التحسن المتوقع للأداء الاقتصادي المصري وفرص النمو المتوافرة بها.

وقال إن مجلس إدارة المجموعة اعتمد القوائم المالية المستقلة على أن يعتمد القوائم المجمعة فور الانتهاء منها، إضافة إلى ذلك استعرض مجلس الإدارة آخر مستجدات قيد شركة رؤية العقارية خلال الفترة الماضية، حيث قام عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمارات هشام شكري بإطلاع مجلس الإدارة على آخر مستجدات طلب القيد المقدم من شركة رؤية القابضة للاستثمارات إلى البورصة المصرية.

وأوضح شكري أن إدارة الشركة تقدمت بطلب القيد لإدارة البورصة المصرية في نهاية يوليو الماضي، وتم سداد الرسوم المقررة، وتلقت الشركة منتصف الشهر الماضي خطاباً من البورصة المصرية لاستيفاء بعض المستندات والنماذج المطلوبة، وتعكف إدارة الشركة في الوقت الحالي على سرعة الانتهاء من استيفاء تلك المستندات والنماذج وتسليمها إلى لجنة القيد فور الانتهاء منها.