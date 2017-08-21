صعود الإنتاج الأميركي يعيد النفط إلى دائرة الإنخفاض

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل زيادة الإنتاج الأميركي، وإن كان انخفاض مخزونات الخام الأميركية 13% منذ مارس يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بانخفاض ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2% عن الإغلاق السابق.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 48.47 دولار للبرميل، ليتراجع أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1% عن سعر إغلاقه السابق.



وجاء هذا بعد قفزة وصلت إلى 3% في الأسعار يوم الجمعة.



وقال متعاملون إن السوق تأثرت سلباً جراء ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي تجاوز 9.5 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2015.



لكن ثمة مؤشرات على أن الإنتاج الأميركي قد يتباطأ قريباً بعد أن خفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر لثاني أسبوع خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لما قالته شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة.

وقالت "بيكر هيوز" إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة.



وانخفضت المخزونات الأميركية نحو 13% من الذروة المسجلة في مارس، لتصل إلى 466.5 مليون برميل يومياً.



وقال تجار إن توقف حقل الشرارة النفطي الليبي قد يقلص التدفقات في الأمد القصير.