خبير: عزل مجلس إدارة "اللجين" يشجع على محاسبة الإدارات

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "كير انترناشيونال" عبدالله الربدي أن ما جرى في شركة اللجين، سيعزز المحاسبة لمجالس الإدارات والحوكمة، وسيشجع المساهمين عن ممارسة دورهم.

وقال الربدي، في مقابلة مع "العربية"، إن اللجين شهدت سابقة في يونيو للجمعية العامة بعزل أعضاء مجلس الإدارة واستمرار تعليق تداول سهم شركة اللجين لعدم إعلان نتائجها الفصلية وهو ما يشكل نقلة ايجابية في تفعيل صوت المساهمين والتي كانت غائبة لوقت طويل".

وأضاف أن الحراك الذي يقودة الساهمين في شركة اللجين هو تجسيد لمبادئ الحوكمة وتفعيل لدور الجمعيات العمومية في نقل أصوات المساهمين بشكل رسمي.

من جهتها، قالت شركة اللجين إنها ستدعو لاجتماعٍ للجمعية العامة للتصويت على عزل 3 أعضاء في مجلس الإدارة، بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% .

وبالتزامن مع ذلك، فتحت الشركة بابَ الترشيح لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة.

يشار إلى أن اللجين شهدت سابقة في يونيو الماضي حين قررت الجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم.