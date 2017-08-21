مشروع مشترك بين "الحكير" و"دمياط للأثاث" بـ3 مليار جنيه

وقعت كل من شركة مدينة دمياط للأثاث المصرية، ومجموعة عبد المحسن الحكير القابضة السعودية، مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء منطقة تجارية تسويقية ومركز للمؤتمرات وفندق من فئة 4 نجوم بمدينة دمياط للأثاث بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري.

وقع المذكرة بمقر شركة مدينة دمياط للأثاث بالقاهرة رئيس مجلس إدارة الشركة، أسامة صالح، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة، عبد المحسن الحكير.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة على الأرض المخصصة لذلك بمشروع مدينة الأثاث بدمياط والتي تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع، ومركزا تجاريا وترفيهيا عالميا يتكون من أرض معارض بمساحة 70 ألف متر مربع و300 معرض تجاري للأثاث.

ومن المخطط أن يضم المركز التجاري خدمات أخرى لخدمة أهالي محافظة دمياط والمحافظات المجاورة منها هايبرماركت، 4 قاعات للسينما، منطقة مطاعم وكافتيريات، مركز ترفيهي، إلى جانب الخدمات المساندة ومواقف السيارات.

وتضم مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة مجموعة من أكبر الشركات العربية والدولية في مجال الاستثمار في قطاعات المراكز التجارية والترفيه والضيافة الفندقية، وعلى مر خمسة عقود توسع نشاط المجموعة ليشمل 79 مركزًا تجاريا وترفيهيًا و34 فندقًا، في مصر وفي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.

وتهدف شركة مدينة دمياط للأثاث إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة المنطقة التجارية التسويقية، وتشمل أيضا منطقة خدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.

تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.