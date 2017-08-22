إيجل هيلز تحصل على 300 مليون درهم لتمويل مشروع بالفجيرة

أبرمت شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة، إيجل هيلز، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، اتفاقية تعاون بقيمة 300 مليون درهم مع بنك الفجيرة الوطني لتمويل تكاليف الإنشاء قيد التطوير لـ"العنوان فجيرة منتجع وسبا"، المشروع الفاخر الذي يضم فندقا خمس نجوم ومجموعة من المرافق السكنية في الفجيرة.

ويضم المشروع فندق "العنوان" الذي يقع في منطقة شرم في إمارة الفجيرة، ويشتمل المشروع على أربعة مبانٍ سكنية مزودة بساحات ومتنزهات مركزية يبلغ طولها 500 متر، إضافة إلى خمس فيلات مطلة على شاطئ البحر وأخرى تتمتع بحدائق خاصة بها، تضاف جميعها إلى 170 وحدة سكنية مزودة بمستوى رفيع من الخدمات الراقية، وتوفر مدخلاً مباشراً إلى الشاطئ وساحة رئيسية فريدة من نوعها.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي في شركة "إيجل هيلز": "يؤكد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع بنك جدير بالثقة كبنك الفجيرة على مستوى أهمية تطوير مشروع العنوان فجيرة منتجع وسبا. كما أن هذا التعاون سيوفر الطمأنينة للعملاء من المستثمرين في المشروع والذي سيتم تسليمه وفق إطار الخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي تتبعها إيجل هيلز والعنوان فجيرة منتجع وسبا".

وكانت إيجل هيلز قد أعلنت في العام 2016 عن إطلاق مشروع العنوان فجيرة منتجع وسبا، والبدء بالأعمال البحرية والإنشائية مباشرةً، مع التأكيد على أن الأعمال تسير حالياً بوتيرة ثابتة وفق المخطط الزمني الموضوع لتسليم المشروع في عام 2019.