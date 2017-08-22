الحناكي: صندوق الإنماء مكة يستهدف عوائد بـ9% لـ10 سنوات

قال صالح الحناكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، إن صندوق الإنماء مكة هو صندوق عقاري مغلق يستهدف الدخل العقاري وعمره 5 سنوات وقابل للتمديد لـ 5 سنوات أخرى، ويهدف إلى شراء عقارات في المرحلة الأولى تشمل 3 فنادق ومناطق تجارية من جبل عمر وإعادة تأجير الشركة مرة أخرى.

وأضاف "أن أكثر عمر للصندوق هو 10 سنوات، وأن الخمس سنوات الأولى إلزامية على الطرفين، ومن نهاية السنة الخامسة سيكون لشركة جبل عمر الحق في إعادة شراء الأصول والتجديد، وخلال الفترات القادمة سيكون دوريا حتى اكتمال الـعشر سنوات. وإذا لم تقم جبل عمر بتنفيذ حقها في الشراء تصبح العقارات ملكا للصندوق بالكامل".

وأشار إلى أن عقد الإيجار بين الصندوق وبين جبل عمر يحقق عائدا للصندوق بـ9% بعد الرسوم ومصاريف الصندوق نستطيع توزيع 8% على المستثمرين.

وأضاف أن "طبيعة العقارات والمنطقة المركزية في مكة لم تحقق مثل هذه العوائد، ونعتقد أن الفوائد المحققة توازي المخاطر التي أخذها المستثمر وتوازي عمر الصندوق إذا امتد لمدة 10 سنوات، وستكون التوزيعات نصف سنوية".

يشار إلى أن هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة الإنماء للاستثمار لطرح وحداتها في صندوق الإنماء مكة العقاري طرحاً عاماً، وقد استوفت الشركة المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

يذكر أن شركة الإنماء للاستثمار قد استحوذت في شهر مارس الماضي على ثلاثة فنادق إلى جانب سوق الخليل التجاري مقابل 6 مليارات ريال، وبموجب الاتفاقية بينها وبين شركة جبل عمر للتطوير المالك الأساسي لتلك الفنادق والسوق، تقرر إنشاء صندوق استثمار عقاري متداول بعد أخذ الموافقات اللازمة.