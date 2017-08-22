"المعذر ريت" يقفز بالحد الأقصى بعد إدراجه

بدأ اليوم في السوق السعودية تداول وحدات "صندوق المعذر ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، ويبلغ حجم الصندوق نحو 614 مليون ريال، وهو يستثمر في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتتم إدارته من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية.

وتم الانتهاء من الطرح العام الأولي للصندوق في 6 يوليو 2017، وبلغت نسبة التغطية 1520%، فيما بلغت إجمالي متحصلات الاكتتاب 2.8 مليار ريال.

ويُعد إدراج "صندوق المعذر ريت" خامس إدراج للصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل "ريتس" في السوق السعودي، بعد "صندوق الرياض ريت" الذي أدرج في نوفمبر 2016، وصندوق "الجزيرة موطن ريت" الذي أدرج في فبراير الماضي، و"صندوق جدوى ريت الحرمين" الذي أدرج بنهاية أبريل الماضي و"صندوق تعليم ريت" في مايو 2017.

كما تم طرح صندوق "مشاركة ريت" للاكتتاب وتمت تغطيته بنسبة 1021 % وتمت الموافقة على طرح "ملكية – عقارات الخليج ريت".