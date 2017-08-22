"العثيم" تستكمل بيع مجمع تجاري في حائل بـ361 مليون ريال

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن استكمال إجراءات بيع مجمع تجاري بمدينة حائل، بقيمة تبلغ 361.25 مليون ريال.

وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها المجمع (بعد إعادة الرفع المساحي على الواقع وتعديل حدود الأرض في صك الملكية) 61.05 ألف متراً مربعاً.

وقالت الشركة إنه تم البيع بإفراغ صك الملكية واستلام ثمن البيع، ولا يوجد شروط خاصة.

وأشارت إلى أن أطراف الصفقة هم: شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (طرف ذو علاقة بكل من رئيس المجلس / عبد الله صالح العثيم وعضو المجلس / فهد عبد الله العثيم).

ونوهت إلى أن أسباب قيامها بالصفقة هي التركيز على النشاط الرئيسي.

وقالت إن الآثار المتوقعة للصفقة على عمليات الشركة، هي تحصيل ربح رأسمالي بقيمة 115.66 مليون ريال قبل الزكاة (112.77 مليون ريال بعد الزكاة).

وسيتم استخدام المتحصلات من بيع الأصل في تمويل توسعات الشركة وسداد بعض القروض البنكية.